Эксперты не сомневаются в выходе сборной России в плей-офф чемпионата Европы

Букмекеры оценили шансы сборной России выйти из группы на чемпионате Европы — 2020 после проведения жеребьёвки.

Соперниками команды Станислава Черчесова на групповом этапе станут Бельгия, Дания и Финляндия. Матчи группы будут сыграны Санкт-Петербурге и Копенгагене. С бельгийцами и финнами сборная России сыграет на «Газпром Арене», а с датчанами — на их поле.

Букмекеры уверены, что сборная России сумеет выйти в плей-офф. Поставить на этот вариант можно за 1.65 (60%). В обратном случае сыграет коэффициент 2.24 (40%).

При этом шансы россиян занять первое место в квартете оцениваются скромно (6.00, около 15%). Явным фаворитом на победу в группе считается Бельгия (1.65), следом идёт Дания (4.00). Аутсайдером аналитики считают команду Финляндии (30.0).



Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года пройдёт в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля. Финальный матч будет сыгран на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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