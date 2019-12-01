Эксперты: сборные России и Украины замыкают десятку фаворитов чемпионата Европы

Букмекеры обновили линию на фаворитов чемпионата Европы — 2020 после проведения жеребьёвки группового этапа.
По оценкам экспертов, сборная России замыкает десятку в списке фаворитов предстоящего турнира. Букмекеры предлагают поставить на победу команды Станислава Черчесова на Евро-2020 с коэффициентом 65.0 (1,5%).
Основными претендентами называются сборные Англии (5.50) и Франции (6.00). Следом идут сборные Бельгии (7.00), Нидерландов (8.00), а также Германии и Испании (по 10.0).
За пределами первой шестёрки находятся команды Португалии и Италии (по 13.0). Шансы сборной Хорватии оценены коэффициентом 35.0. Следом идут сборные Украины и России, поставить на их победу в турнире предлагается за 65.0.
Ещё ниже оценены шансы Сербии (80.0), Австрии, Дании, Польши, Турции, Чехии и Швейцарии (по 100.0).
Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии. Евро-2020 будет вторым турниром, в финальной части которого выступят 24 сборные. Турнир состоится в 12 городах Европы.
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