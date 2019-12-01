«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо».
Ставка: ничья за 3.13.
«Будет ничья. Два года подряд на этом стадионе фиксировался именно такой результат. Причем голевой — 1:1. Динамовцы сейчас хороши, в пяти матчах подряд положительный результат: 3 победы, 2 ничьи, играют круто. Выступают по-разному с точки зрения содержания игры, но с точки зрения результата – однозначно хороши.
«Локомотив» сейчас бьёт сильнее, в команде куда больше проблем. Мы видели это как в домашнем чемпионате (результаты даются с трудом), так и с «Байером»: команду мы вообще не узнали. Думаю, и разочаровывающий результат, и тяжёлая игра — всё это повлияет на матч с «Динамо».
Динамовцы пока находят собственную силу в каждом матче. В этой встрече они точно не проиграют. Мне кажется, ничья устроит обе команды. Моя ставка – ничья».
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