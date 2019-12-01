«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 2.01.



«Невероятно эмоциональный матч ожидается. Круто, что «Зенит» так сыграл с «Лионом», и по результату, и по показанному футболу.



«Спартак» сейчас разный. Мы видим совершенно разную историю при Тедеско. Но он невероятно интересен с точки зрения тактики. Здесь ему как раз и предстоит решить очень серьёзную тактическую задачу.



Думаю, не будет большого количества мячей. В этой паре три матча подряд проходят низы. Аномальным был 2017 год: команды друг другу забили 10 мячей в двух встречах. Но в этом матче такого развития событий точно не предполагается.



Поздний матч (уже декабрь). Подуставший «Зенит» (знаем, как чувствует себя команда в конце календарного года), да и «Спартак» приедет непонятно в каком состоянии. Думаю, команды и тренеры постараются минимизировать ошибки в обороне. Это будет главным аргументом в матче. Сыграю низ в этой встрече».