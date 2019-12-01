«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на московское дерби в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Локомотив» — «Динамо».
Ставка: «Локомотив» победит за 2.26.
«Дерби. «Локомотив» принимает московское «Динамо». При новом тренере Кирилле Новикове динамовцы пока ни разу не проиграли. Отличная серия — пять матчей без поражений (3 победы, 2 ничьи).
Но если смотреть внимательно за игрой «Динамо», то серьёзных различий по наполнению игры после Хохлова не видно. Да, пробовали схему в три центральных защитника, потом вернулись к обычной, с двумя центральными защитниками. В общем, по игре вопросы остаются, по результату вроде бы всё нормально. Недавно команда была в зоне вылета, чуть ли не последнее место делили с «Тамбовом». А сейчас динамовцы седьмые.
Но «Локомотив» покрепче, поувереннее. Даже неудача в Лиге чемпионов в матче с «Байером», наверное, сильно не ударит по настроению игроков «Локо». Можно сконцентрироваться на матчах чемпионата России.
В первом круге «Локомотив» выиграл — 2:1. И сейчас тоже выглядит фаворитом. Даже удивительно, что на него дают такой высокий коэффициент. Понятно, дерби, может быть всё что угодно. Но где-то динамовцам повезло с Новиковым. Сейчас фортуна должна вернуть должок.
Возьму чистую победу «Локомотива» за 2,26».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 1 декабря 2019
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 30 ноября 2019
-
21:22
-
19:30
-
19:00
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
12:55
-
12:24