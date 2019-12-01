«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на московское дерби в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Локомотив» — «Динамо».



Ставка: «Локомотив» победит за 2.26.



«Дерби. «Локомотив» принимает московское «Динамо». При новом тренере Кирилле Новикове динамовцы пока ни разу не проиграли. Отличная серия — пять матчей без поражений (3 победы, 2 ничьи).



Но если смотреть внимательно за игрой «Динамо», то серьёзных различий по наполнению игры после Хохлова не видно. Да, пробовали схему в три центральных защитника, потом вернулись к обычной, с двумя центральными защитниками. В общем, по игре вопросы остаются, по результату вроде бы всё нормально. Недавно команда была в зоне вылета, чуть ли не последнее место делили с «Тамбовом». А сейчас динамовцы седьмые.



Но «Локомотив» покрепче, поувереннее. Даже неудача в Лиге чемпионов в матче с «Байером», наверное, сильно не ударит по настроению игроков «Локо». Можно сконцентрироваться на матчах чемпионата России.



В первом круге «Локомотив» выиграл — 2:1. И сейчас тоже выглядит фаворитом. Даже удивительно, что на него дают такой высокий коэффициент. Понятно, дерби, может быть всё что угодно. Но где-то динамовцам повезло с Новиковым. Сейчас фортуна должна вернуть должок.



Возьму чистую победу «Локомотива» за 2,26».



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