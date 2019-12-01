«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 14-го тура Примеры сезона-2019/20 «Атлетико Мадрид» — «Барселона».



Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал меньше 3,5 гола за 1.90.



«Афиша яркая, серьёзная, но что увидим непосредственно на поле — большая загадка. В последнее время между «Атлетико» и «Барселоной» получаются не очень содержательные матчи, да и нынешняя «Барса» — команда сама себе на уме. Вальверде в таких матчах не рискует, скорее, подстраивается под Симеоне, поэтому голевого пиршества ждать не стоит.



Да, в великолепной форме находится Месси, он продемонстрировал это в матче с «Боруссией». Все три мяча в той встрече сделал Месси: отдал передачу на Суареса, на Гризманна и сам забил. Не будет травмированного Усмана Дембеле. Но как играть против Месси и атаки «Барселоны», особенно дома, «Атлетико» знает. Помните, в дерби с «Реалом» «Атлетико» постарался максимально нейтрализовать сильные стороны «Реала» на тот момент. Это получилось, и матч завершился вничью (0:0), причём безликую, без голевых моментов.



Нечто похожее увидим и на «Ванда Метрополитано». В прошлом сезоне всё интересное развернулось в последние 10 минут: «Атлетико» забил после углового, а «Барса» ушла от поражения уже в компенсированное время. Думаю, и сейчас голов много быть не должно. Учитывая форму игроков «Барселоны» и что они не очень хорошо играют на выезде, каталонцы могут не выиграть, но вряд ли проиграют. Голов много быть не должно. Мой прогноз – «Барселона» не проиграет и тотал меньше 3,5 за коэффициент 1,90».



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«Атлетико» — «Барселона». Прогноз: берём коэффициент 3.55 в суперматче Примеры Обе команды на неделе провели важные матчи в Лиге чемпионов.