«Лейкерс» — «Даллас». Прогноз Владимира Прокофьева на матч НБА 2 декабря

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс».

Ставка: победа «Лейкерс» с форой «-6» с коэффициентом 1.82

«Лейкерс» продолжает победную поступь и не намерен останавливаться. У калифорнийцев уже десять успешных матчей подряд, шикарная атмосфера в коллективе, довольные резервисты и полный порядок с мотивацией.

Поклонники «Маверикс» тоже наверняка удовлетворены происходящим с франшизой в настоящий момент, если учитывать сезоны из недавнего прошлого. Рик Карлайл сколотил очередную любопытную команду, в которой практически всё зависит от эффективности Луки Дончича.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, и это логично. Заиграем фору «-6» на «Лейкерс» с коэффициентом 1.82. Дело в том, что у «Далласа» проблемы со второй звездой. Порзингис пока не набрал оптимальную форму. Латыш практически не использует свои габариты и регулярно атакует с приличной дистанции, а ведь процент попадания у Кристапса оставлять желать лучшего.

В нынешнем сезоне соперники встречались в Техасе. Тогда судьи помогли «Лейкерс» затащить матч в овертайм, а в дополнительной пятиминутке Леброн и компания своего не упустили. Отдадут ли арбитры теперь должок «Далласу»? В «Стэйплс-центре» свистеть против Лос-Анджелеса мало кто осмелится.

Если Дончич и Леброн на отрезке в последние несколько недель находятся на сопоставимом уровне, то сравнивать Дэвиса и Порзингиса даже некорректно. У «Лейкерс» более опытная и мастеровитая группа поддержки, да и в защите «Лос-Анджелес» выглядит на порядок лучше, нежели «Даллас».

Не так давно «Маверикс» встречались с другой командой из Лос-Анджелеса и уступили по всем статьям. Очевидно, что 4–5-я строчка на Западе — потолок нынешнего ростера «Далласа», а «Лейкерс» вышли на принципиально иной уровень. Немного смущает величина форы, но здесь без риска не обойтись».

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