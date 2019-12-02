«Амур» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Авангард».
Ставка: ничья в основное время за 3.80.
«Перед хабаровчанами в очередной раз забрезжила возможность пусть бочком и на приставной стульчик, но всё-таки пролезть в зону плей-офф. «Магнитка» с «Нефтехимиком» сыпятся, «Сибирь» ещё не оклемалась – почему бы не воспользоваться моментом? Но для этого надо обыгрывать лидера дивизиона, который в текущем сезоне хабаровчан дважды об колено уже переломил. Правда, сделал это у себя дома. А дома, как известно, и солома едома.
То есть «Амур» будет «рвать постромки», и дополнительной мотивации Александру Гулявцеву точно не понадобится. У «Авангарда», в свою очередь, ситуация в турнирной таблице достаточно устойчивая, до него одним прыжком никому не дотянуться, да и двумя-тремя тоже. То есть вопрос победы кровь из носу не стоит. А с учётом того, что омичи-балашихинцы в последних матчах что побеждают, что проигрывают весьма натужно, в основном за пределами основного времени, есть все основания предположить аналогичное развитие событий в Хабаровске.
То есть наиболее вероятный исход — ничья в основное время, а уже после него «Авангард» что-нибудь себе чудное привезёт. «Амур» наберёт два очка, «Авангард» — одно, и все окажутся удовлетворёнными по самую плешь», — сказал Лебедев.
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