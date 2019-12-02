«Адмирал» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» в основное время за 2.55.



«Победные серии заканчиваются по-разному. Обычно вследствие обидной ошибки в овертайме или безобразной реализации послематчевых буллитов. Но «Спартак» — это «Спартак», поэтому его победная серия завершилась в далёком Хабаровске лицом об лёд.



0:5 в Хабаровске – это, обычно, какой-то мощный «косяк», связанный с временной акклиматизацией. Сейчас уже очень редко (но всё-таки бывает) эта самая акклиматизация ловится во втором матче дальневосточной серии, который, как правило, приходится на третьи сутки пребывания на Дальнем Востоке, на которые и падает первый акклиматизационный пик. Как «Спартак» умудрился словить 0:5 в первом матче серии, честно говоря, уму непостижимо. То ли они летели в Хабаровск рейсовым маршрутом с двумя промежуточными посадками и задержкой рейса в полдня, то ли «чартером-скотовозом» типа пропеллерного «Ан-12», где деревянные откидывающиеся лавки установлены вдоль фюзеляжа и который летит до Хабаровска часов двенадцать. Честно говоря, иных причин такого плачевного результата для команды, которая отнюдь не «впервые замужем» и летает на Дальний Восток строго раз в год, в голову не приходит.



А теперь будет Владивосток, и будут третьи сутки дальневосточного визита (то есть пик акклиматизации со спящими на ходу организмами) и канадская площадка, к которой «Адмирал» давно привык, а вот «Спартак» как-то наоборот. Если судить по статистике личных встреч, то у красно-белых никаких проблем с узкими площадками давно нет, как у «Адмирала» нет с широкими.



Но вернёмся к тому, что «Спартак» — это «Спартак», и обычная житейская логика с ним не работает. И сейчас как раз тот самый случай. Всё против красно-белых: и география, и площадки, и неплохая игра «Адмирала» в последних матчах, и куда большая плотность на Востоке, которая прямо требует от приморцев играть на победу.



В общем, «Спартаку» кранты. Именно поэтому, когда всё против, надо ставить на красно-белых, а точнее, на их победу в основное время. Счёт, конечно, будет минимальным, но вполне приличным, и заброшенных шайб вполне может быть больше десятка», — полагает Лебедев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.