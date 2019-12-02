ЦСКА — «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на игру РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Арсенал».



Ставка: ЦСКА выиграет и не пропустит за 2.45.



«ЦСКА в лидирующей группе. Команда показывает добротный футбол, за счёт тренера, за счёт того, что он из молодых ребят вытаскивает, за счёт тактики. Ребята играют на пределе возможностей. Они не пропускают много (за исключением 0:5 в Европе). При этом сами свой гол найдут: либо Влашич, либо Чалов забьют без сомнения.



«Арсенал» – загадка для меня. При этом мне кажется, что оборона ЦСКА не даст ничего сделать «Арсеналу» и Луценко.



Поэтому отдаю победу ЦСКА. Считаю, что в первом тайме будет ничья, а «Арсенал» не забьёт», — сказал Ловчев.

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