«Краснодар» – «Тамбов»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» – «Тамбов».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.75.



«Краснодар» — явный фаворит предстоящего матча. Команда показывает интересный, атакующий футбол. Думаю, что на результате этой встречи не скажется даже важнейший поединок краснодарской команды в Лиге Европы. «Краснодар» оба матча проведёт дома, то есть им не предстоит изнурительных перелётов. Кроме того, глубина состава должна позволить уверенно обыгрывать одного из аутсайдеров чемпионата.



Что касается «Тамбова», то после смены тренера результаты команды улучшились. Футболисты показывают очень достойную игру, стараются бороться до конца в матчах с любым соперником. До игры с «Локомотивом» в прошлом туре у команды была серия из трех побед подряд. Да и в поединке с одним из лидеров первенства тамбовчане смотрелись очень неплохо. Однако исполнительского мастерства футболистам «Тамбова» явно не хватает. Поэтому думаю, что они не смогут отобрать очки у «Краснодара», — сказал Непомнящий.