ЦСКА – «Арсенал»: прогноз Владислава Радимова на игру чемпионата России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Арсенал».



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.01.



«ЦСКА, на мой взгляд, является фаворитом предстоящей игры. Конечно, у «армейцев» есть проблемы в позиционном нападении, но если команда получает свободные зоны, то молодые техничные футболисты москвичей очень опасны в контратаках. «Крылья Советов» в прошлом туре практически всем составом стояли в обороне, поэтому быстрым Влашичу и Чалову было тяжело себя проявить в полной мере. Тула не станет ставить «автобус», а значит, у ЦСКА будет появляться пространство, которым нападающие «армейцев» смогут воспользоваться.



У «Арсенала» перед началом сезона ушли многие основные игроки атаки, но команда пытается играть в тот же атакующий футбол. Однако футболистам, которые сейчас в составе, не хватает исполнительского мастерства, чтобы добиваться положительных результатов. Если «Арсенал» в предстоящем матче ввяжется в открытый футбол (а по-другому они не умеют), то это может привести к разгрому тульской команды», — сказал Радимов.

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