ЦСКА – «Арсенал»: прогноз Владислава Радимова на игру чемпионата России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Арсенал».
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.01.
«ЦСКА, на мой взгляд, является фаворитом предстоящей игры. Конечно, у «армейцев» есть проблемы в позиционном нападении, но если команда получает свободные зоны, то молодые техничные футболисты москвичей очень опасны в контратаках. «Крылья Советов» в прошлом туре практически всем составом стояли в обороне, поэтому быстрым Влашичу и Чалову было тяжело себя проявить в полной мере. Тула не станет ставить «автобус», а значит, у ЦСКА будет появляться пространство, которым нападающие «армейцев» смогут воспользоваться.
У «Арсенала» перед началом сезона ушли многие основные игроки атаки, но команда пытается играть в тот же атакующий футбол. Однако футболистам, которые сейчас в составе, не хватает исполнительского мастерства, чтобы добиваться положительных результатов. Если «Арсенал» в предстоящем матче ввяжется в открытый футбол (а по-другому они не умеют), то это может привести к разгрому тульской команды», — сказал Радимов.
- 2 декабря 2019
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:31
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 1 декабря 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15