ЦСКА — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч ЦСКА — СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.



Ставка: минимум 4 шайбы в матче за 1.60.



«Если говорить в целом, то ЦСКА сохраняет боевой состав с тех времен, когда взял Кубок Гагарина. Не поменялся тренер, и статистика говорит в пользу ЦСКА. «Армейцы» из Москвы регулярно обыгрывают СКА. В финал Западной конференции ЦСКА взял верх, но там была интрига. Со счётом 4:3 выиграл ЦСКА серию. СКА ни разу не выиграл в Москве.



СКА переживает перестройку, перезагрузку. Но команды сейчас находятся в разном игровом тонусе. СКА выиграл 10 из последних 11 матчей. Но я бы не стал переоценивать эту серию. Эта серия была словно спасательный круг для СКА. Питерцы играли два раза с «Северсталью», дважды с «Динамо» (Рига) и дважды с «Куньлунем», побеждали «Адмирал». Но единственное поражение, которое СКА потерпел, было от «Локомотива» — самая серьёзная команда на этом отрезке.



Более того, посмотрите, как СКА играл с рижским «Динамо». Уступал 0:2, была сенсация, но в итоге СКА выиграл третий период со счётом 4:0. Не сказал бы, что команда отскочила, но она реально сильнее «Динамо».



ЦСКА проиграл 7 из последних 12 матчей. Была сенсация на этом отрезке, отдав первое место «Ак Барсу». Но ЦСКА возвращается. В этом убеждают две последние победы над «Трактором» и «Магниткой» в гостях, где ЦСКА был убедителен.



Поэтому беру три кэфа на ФОНБЕТ, которые мне понравились. Во-первых, общий тотал больше 3,5 шайбы. Это оценивается коэффициентом 1.60. Во-вторых, берём победу ЦСКА в основное время за 1.90. Итоговая оценивается в 1.50. ЦСКА вполне может справиться со СКА и в основное время. Кроме того беру кэф 1.80 на то, что СКА сможет забросить две шайбы. СКА нормально забивает в последнее время», — сказал Лысенков.

ЦСКА — СКА. Прогноз: действующий чемпион оборвёт победную серию петербуржцев СКА одержал восемь побед подряд. Пришёл черёд финального босса.