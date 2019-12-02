«Престон» — «Вест Бромвич»: прогноз Дениса Казанского на матч Чемпионшипа

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч английского Чемпионшипа «Престон» — «Вест Бромвич».
Ставка: обе забьют за 1.59.
«Любопытная игра между двумя командами, которые претендуют на попадание в Премьер-лигу.
«Вест Бром» очень хорош: 39 очков, отличные показатели для команды Славена Билича. Лучше них никто на выезде не играет.
А «Престон» – вторая команда по результативности. Я бы обратил внимание на два подряд поражения «Престона». Это лишь подчеркивает то, что команда все-таки домашняя. Дома совсем другие дела, а на выезде проблемы. Дома команда забила 25 мячей – 2/3 от общего числа.
«Вест Бром» приезжает сюда набирать очки, как он это уже сделал в предыдущих матчах на выезде. Думаю, что будет достаточно весело в этой игре. Определенно она будет голевой, здесь будет достаточно забитых мячей. Учитывая гостевую форму «Вест Бромвича» и домашнюю форму «Престона», ставка обе забьют смотрится весьма отчетливо», — сказал Казанский.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 2 декабря 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:17
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:31
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 1 декабря 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15