«Престон» — «Вест Бромвич»: прогноз Дениса Казанского на матч Чемпионшипа

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч английского Чемпионшипа «Престон» — «Вест Бромвич».



Ставка: обе забьют за 1.59.



«Любопытная игра между двумя командами, которые претендуют на попадание в Премьер-лигу.



«Вест Бром» очень хорош: 39 очков, отличные показатели для команды Славена Билича. Лучше них никто на выезде не играет.



А «Престон» – вторая команда по результативности. Я бы обратил внимание на два подряд поражения «Престона». Это лишь подчеркивает то, что команда все-таки домашняя. Дома совсем другие дела, а на выезде проблемы. Дома команда забила 25 мячей – 2/3 от общего числа.



«Вест Бром» приезжает сюда набирать очки, как он это уже сделал в предыдущих матчах на выезде. Думаю, что будет достаточно весело в этой игре. Определенно она будет голевой, здесь будет достаточно забитых мячей. Учитывая гостевую форму «Вест Бромвича» и домашнюю форму «Престона», ставка обе забьют смотрится весьма отчетливо», — сказал Казанский.



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