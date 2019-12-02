Эксперты: шансы «Ливерпуля» стать чемпионом Англии в этом сезоне превысили 70%

В 14-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» со счётом 2:1 обыграл «Брайтон». Главный конкурент команды Юргена Клоппа «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2). Теперь в активе «Ливерпуля» 40 очков, отрыв мерсисайдцев от «горожан» составляет уже 11 очков.



По оценке букмекеров, «Ливерпуль» вряд ли упустит чемпионство. Поставить на победу подопечных Клоппа можно за 1.25. Это примерно 74% вероятности. Перед 14-м туром коэффициент составлял 1.40. Шансы «Ман Сити» аналитики оценили коэффициентом 4.50 (20%).



Продолжает отличное выступление «Лестер». В 14-м туре команда Брендана Роджерса обыграла «Эвертон». В активе «лис» стало 32 очка, это на 8 очков меньше, чем у «Ливерпуля». При этом «Лестер» опережает «Манчестер Сити» на 3 очка. Поставить на чемпионство команды Роджерса можно за 18.00 (4%).



За 100.0 (1%) можно поставить на победу в чемпионате «Челси», отстающего от лидера на 14 очков. Шансы «Тоттенхэма» и Жозе Моуринью (5-е место, 20 очков) эксперты оценили коэффициентом 450.0 (0,4%). Вероятность успеха «Арсенала» или «МЮ» (по 19 очков) оценивается коэффициентом 800.0 (0,1%).



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