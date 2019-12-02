ЦСКА — «Арсенал»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч РПЛ

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 2.00.
«ЦСКА довольно много пропускает. Возможно, всё по тому, что команда довольно молодая. Это вообще самая молодая команда в нашем чемпионате, отсюда и нестабильность. Об этом все в курсе. Очень молодой центр обороны: Карпов и Дивеев ещё только набираются опыта, конечно, всё через шишки и пропущенные голы. В целом эта команда довольно неидеально выглядит, когда переходит из атаки в оборону, а атакует она много. Например, пропустила от «Лудогорца», а могла ведь пропустить и больше одного.
Если брать осень, то статистика будет следующая. 19 матчей ЦСКА провели с сентября по ноябрь. Как раз этот матч будет юбилейным. Только лишь в пяти случаях за 19 матчей не пропускали. Да и то, если вы помните, в Венгрии от «Ференцвароша» были обязаны пропустить, если бы не золотая нога Акинфеева. От «Уфы» тоже, да и от «Крыльев». Так что оборона уязвима.
«Арсенал» в свою очередь имеет очень хороший набор атакующих футболистов. Я об этом говорил ещё неделю назад, когда делал прогноз на матч между «Арсеналом» и «Краснодаром». Помните, я сказал, что обе забьют, в итоге так и получилось. В качестве доводов я приводил имена в атаке «Арсенала». Это квалифицированный форвард Луценко, Кангва, Лесовой, Ткачёв — один из лучших ассистентов чемпионата. Хорошая атакующая группа у этой команды, они наверняка себя проявят в контратаках. Моменты будут, я думаю.
Если берём осенний отрезок «Арсенала», то разберём 13 матчей, которые он провёл. В 13 матчах у «Арсенала» было лишь две игры, где он не забивал, в остальных 11 забивали стабильно. Так что, мне кажется, вариант «обе забьют» довольно логичен. К тому же там хороший коэффициент», — сказал Шнякин.
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