ЦСКА — СКА: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 2 декабря, в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся ЦСКА и СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.



Вроде бы СКА сейчас на ходу, а потому логичнее играть от аутсайдера. ЦСКА выдал один из худших отрезков за последние годы, потерпев по ходу ноября пять поражений в шести матчах. Вот уже на протяжении 12 встреч москвичам не удаётся забросить больше трёх шайб, хотя прежде такое случалось регулярно.



Но есть несколько доводов, которые ставят желание сыграть от петербуржцев под вопрос. Во-первых, подопечные Игоря Никитина выправили ситуацию, добыв две победы подряд. С «Трактором» игра оставляла желать лучшего (3:2), а вот «Металлург» отлетел по всем статьям (3:1).



Второй момент — фора в двое суток отдыха и свой лёд. Москвичи провели предыдущий поединок 28 ноября, тогда как СКА в субботу оставил много сил в Риге. «Армейцы» ушли со счёта 1:3 и вырвали победу (5:3), но для этого пришлось включиться на полные обороты. Плюс последующий перелёт.



Есть и третий фактор. Серия из восьми побед впечатляет ровно до тех пор, пока не посмотришь на список соперников. На этом отрезке петербуржцы обыграли лишь одну команду из зону плей-офф. Речь об «Адмирале», который умудряется показывает хороший хоккей, несмотря на скромнейшее финансовое положение. И победа та была добыта лишь в овертайме (2:1).



Даже находящийся не в лучшей форме ЦСКА на голову выше любого из предыдущих соперником петербуржцев. Кроме того, москвичи умеют настраиваться на большие поединки. Достаточно вспомнить встречу в Казани, когда красно-синие спокойно разбили «Ак Барс» (5:2), а на пресс-конференции Игорь Никитин сказал, что команда соскучилась по таким играм.



Гостей ждёт настоящая проверка, которая покажет истинную цену ноябрьских успехов. ЦСКА выиграл у команды из Санкт-Петербурга восемь предыдущих встреч на своём льду. От этого и будем отталкиваться.



Проверим победу ЦСКА в первом периоде за 2.70, проблем с мотивацией у хозяев быть не должно. В упомянутом поединке с «Ак Барсом» хоккеисты Игоря Никитина довольно быстро открыли счёт, а в двух матчах со СКА в нынешней регулярке неизменно забивали в первом периоде. Вариант попроще — гол хозяев в первом периоде за 1.90. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10000 рублей!

