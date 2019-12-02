«Золотой мяч» — 2019: когда вручение, где смотреть, коэффициенты

Сегодня, 2 декабря, в Париже состоится церемония вручения награды «Золотой мяч». Начало — в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция — на телеканале «Матч ТВ».



26 ноября в СМИ появилась информация о том, что учредители премии уже уведомили Лионеля Месси о победе в голосовании и взяли у аргентинца интервью. На указанную публикацию отреагировали аналитики. В букмекерских конторах коэффициент на викторию Лионеля обрушился до 1.1 (83% вероятности). Его ближайший конкурент — голландец Вирджил ван Дейк. На его триумф можно поставить за 5.25 (17%).



Лионель Месси является обладателем пяти «Золотых мячей». Форвард «Барселоны» получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.