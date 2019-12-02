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Россия — Бельгия: когда матч на Евро-2020

Россия — Бельгия: когда матч на Евро-2020
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С 12 июня по 12 июля 2020 года пройдёт чемпионат Европы по футболу. Сборная России попала в группу F, где выступят также команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Свой первый матч команда Станислава Черчесова проведёт 13 июня в Санкт-Петербурге. Соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Бельгии.

Россия и Бельгия встречались в отборочном турнире к Евро-2020. В обоих матчах сильнее оказались бельгийские футболисты. На своём поле бельгийцы победили со счётом 3:1, а в ответной встрече команда Роберто Мартинеса разгромила россиян со счётом 4:1.

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