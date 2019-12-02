«Филадельфия» — «Юта». Прогноз Владимира Прокофьева на матч НБА 3 декабря

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Юта Джаз».

Ставка: победа «Сиксерс» с форой «-4» с коэффициентом 1.71.

«Филадельфия» набрала крейсерский ход и включилась в погоню за лидерами Восточной конференции. «Сиксерс» выиграли семь из восьми последних матчей, уступив лишь на выезде крепким «Рэпторс».

Результаты «Юты» пошли на спад, что легко объясняется особенностями календаря. Поединок с «Филадельфией» завершит для «Джаз» выездное турне из пяти матчей. На указанном интервале Митчелл и компания разобрались только со слабеньким «Мемфисом», уступив «Милуоки», «Индиане» и «Торонто».

За коэффициент 1.71 мы возьмём фору «-4» на «Сиксерс». «Юта» проведёт гостевой «бэк-ту-бэк», что по определению снижает шансы на успех. В минувшем игровом дне «Джаз» попали под град трёшек от «Рэпторс» и летели «-40» к большому перерыву. Впрочем, пять ведущих исполнителей в системе Куин Снайдера всё равно отбегали не меньше 25 минут.

Пока «Юта» совершала перелёт и практически не имела времени на восстановление, «Филадельфия» отдыха после домашней победы. В двух предыдущих сезонах «Сиксерс» переигрывали «Джаз» на своём паркете: «+21» в 2017 году и «+6» в 2018.

В нынешнем сезоне «Юта» в Солт-Лейк-Сити одолела «Филадельфию» 106:104, но обе команды хороши исключительно в родных стенах. У «Сиксерс» дома баланс 9-0 со средней разницей «+10,8», а у «Джаз» на выезде 4-7 и ни одной победы над реальными претендентами на что-то серьёзное.

Смущает только статус Джоша Ричардсона. Один из важнейших исполнителей «Филадельфии» официально под вопросом, но и без своего малыша «Сиксерс» способны с запасом одолеть команду, завершающую тяжёлое выездное турне».

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