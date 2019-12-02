Гол Месси на 86-й минуте принёс клиенту БК более 2 млн чистой прибыли

Клиент букмекерской конторы ФОНБЕТ сделал ставку типа экспресс на сумму 1 857 572 рубля на два события. Игрок выбрал победу «Ромы» с форой «0» в гостевом поединке Серии А с «Вероной» за 1.33, а также победу «Барселоны» с форой «0» на выезде против «Атлетико Мадрид» в Примере за 1.85. Общий коэффициент экспресса составил 2.46.
Матч «Верона» — «Рома» начался в 22:45 мск. Римляне уже после первого тайма вели 2:1, отличились Клюйверт и Перотти. В компенсированное время Мхитарян установил окончательный счёт на табло — 3:1.
Поединок между «Атлетико» и «Барселоной» начался в 23:00 мск. Команды долго не могли открыть счёт, но на 86-й Лионель Месси после паса Суареса вывел гостей вперёд. Если бы матч между «матрасниками» и сине-гранатовыми завершился нулевой ничьей, то фора «0» на каталонцев принесла бы клиенту БК возврат.
В таком случае ставка игрока была бы рассчитана с коэффициентом 1.33, что давало 2 470 570 рублей (612 998 рублей чистой прибыли). Благодаря голу Месси итоговый коэффициент составил 2.46, и клиент БК получил 4 569 627 рублей (2 712 055 рублей чистой прибыли).
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