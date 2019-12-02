Клиент БК проиграл 500 тыс. рублей из-за ставки с коэффициентом 1.16

Клиент букмекерской конторы ФОНБЕТ сделал ставку типа экспресс на сумму 500 тыс. рублей в лайве на два матча Континентальной хоккейной лиги.

Во встрече «Ак Барс» — «Динамо М» при счёте 5:2 в пользу казанцев игрок взял общий тотал шайб меньше 9,5 за 1.17. В матче «Северсталь» — «Сибирь» при 3:4 в пользу команды из Новосибирска клиент БК также выбрал общий тотал шайб меньше 9,5 за 1.16. Общий коэффициент экспресса составил 1.36.

В случае выигрыша клиент БК получил бы по своей ставке 680 тыс. рублей. В матче «Ак Барс» — «Динамо М» счёт 5:2 так и не изменился, а во встрече «Северсталь» — «Сибирь» было заброшено ещё 3 шайбы. При 4:5 в пользу команды из Новосибирска Евгений Чесалин забросил в пустые ворота за 35 секунд до финальной сирены, тем самым установив окончательный счёт — 4:6.

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