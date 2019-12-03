«Торпедо» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 2.85.



«На прошедшей неделе наставник нижегородцев Дэвид Немировски выступил в роли наивной чукотской девушки, ненавязчиво поинтересовавшись, почему ему не продлевают контракт. Можно подумать, что Немировски вчера прилетел с Сириуса и не знает, как в России продлевают контракты хоккейным тренерам. Согласитесь, его вопрос был бы вполне уместен после победы в финале Западной конференции, но в декабре он выглядит наивно и смешно. Тем более что «Торпедо» ещё десять раз может не попасть в плей-офф – у нас это запросто.



Ну да, «Торпедо» сейчас выглядит очень прилично, и даже приличнее, чем «Автомобилист», хотя второй по потерянным очкам идёт лучше. Да и вообще свердловчане, кажется, оклемались, на почётную должность «Царя горы» больше претендовать не будут, но плей-офф дома наверняка начнут. А вот где его начнёт «Торпедо», вилами на воде писано.



Поэтому в грядущем матче «Автомобилист», потихоньку идущий вверх, выглядит помощнее «Торпедо», явно «хапнувшее не по чину», то есть залезшее в турнирной таблице выше своих скромных возможностей. И скорее всего, свердловчане чётко и ясно разъяснят это нижегородцам, тем более что совсем недавно домашний «междусобойчик» они проиграли. А долг, как известно, платежом красен. А статистика личных встреч нам сообщает, что в данной серии гости хоть и совсем ненамного, но всё-таки играют лучше хозяев. Так что всё за «Автомобилист», который победит в основное время, но не с большим преимуществом в счёте», — полагает Лебедев.

«Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз: Жафяров и Варнаков разберутся с Коваржем Уральцы в последнее время выглядят тяжеловато, в Нижнем Новгороде им придётся туго.