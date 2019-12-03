«Локомотив» – «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Металлург».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (0) 1.68.



«От этой игры жду победы «Локомотива», потому что два раза подряд на своей площадке ярославцы не проиграют. В прошлой игре «Локомотив» на своём льду уступил «Автомобилисту», не сумев забросить ни одной шайбы. Правда, можно отметить, что по броскам они намного превзошли «Автомобилист».



Сейчас у Ярославля есть проблемы с реализацией, и, думаю, против «Металлурга» не удастся их решить. Поэтому команда Майка Пелино не сможет забросить много, но 2-3 раза отличиться ей вполне по силам.



«Металлург» в своём прошлом матче одержал домашнюю победу над «Салаватом Юлаевым», забросив только одну шайбу. Этой победой они прервали серию поражений. Но сейчас в Ярославле они не смогут одержать вторую победу подряд.



Это две команды, которые ведут борьбу за попадание в плей-офф и стараются улучшить положение в таблице. Однако «Локомотив» играет дома. «Металлург», как и «Локомотив», сейчас старается играть в первую очередь надёжно в обороне. У них хороший вратарь, и в этой игре я не жду много заброшенных шайб. Фаворитом матча является «Локомотив», он не проиграет в основное время. «Железнодорожники» вполне могут и выиграть со счётом 2:1. Но также не исключаю возможности ничейного результата», — сказал Вуйтек.

«Локомотив» — «Металлург». Прогноз: проверяем коэффициент 3.90 в матче КХЛ Встреча сопоставимых по классу команд с богатой историей противостояния.