«Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на игру АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ «Бернли» — «Манчестер Сити».
Ставка: минимум 2 мяча в 1-м тайме за 2.19.
«Очень крепкий коллектив у Шона Дайча, но надо сказать, что когда к тебе приезжает «Манчестер Сити», то это всегда особенная история, потому что как бы организованно твоя команда ни играла в обороне, тебе надо максимально бережно относиться к моментам у чужих ворот, чтобы рассчитывать на очки. Это получилось на выходных сделать у «Ньюкасла», который принимал «Манчестер Сити» и сыграл вничью 2:2. Два гола за три удара в створ.
Но думаю, что проблема того, что «Ман Сити» не смог добиться победы над «Ньюкаслом» заключается в том, как именно сыграли «горожане». Гвардиола однозначно знал, что соперник будет закрываться и играть вторым номером, всей командой располагаясь на своей половине поля. Наверняка «Бернли» будет делать нечто похожее. Но команда Шона Дайча играет по другой схеме — не с тремя центральными защитниками.
Это должно помочь в определённой степени «Манчестер Сити». Ну и самое главное — «Манчестер» снова потерял очки, отдалившись от «Ливерпуля» уже на 11 баллов. Теперь права на осечку команда Пепа Гвардиолы не имеет. Это было актуально и перед игрой с «Нюкаслом», но когда между матчами такой короткий промежуток времени, то Гвардиоле легче повлиять на мотивацию футболистов. Думаю, он уже это сделал, двигаться игроки будут больше, чем на «Сент Джеймс Парк».
Кроме того в следующие выходные у «Ман Сити» тяжёлая игра с «Ман Юнайтед». Поэтому есть все основания полагать, что тотал первого тайма будет больше 1,5», — сказал Гутцайт.
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