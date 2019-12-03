«Кристал Пэлас» — «Борнмут»: прогноз Ильи Казакова на игру АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Кристал Пэлас» — «Борнмут».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«В последних матчах команды одержали по одной победе. Удивительно, что «Кристал Пэлас» справился с крепким «Бернли», причём не пропустил. Многие задумались, не начало ли это какого-то короткого отрезка, который может привести к подъёму, но, честно говоря, в это не верится. На короткой дистанции у одного и другого клуба не должно хватить сил на что-то особо успешное.



Понятно, что «Кристал Пэлас» выглядит клубом, который более близок к победе в этом матче. «Борнмут» последние матчи проиграл, но успешно играет именно против «Кристал Пэласа», забивая ему достаточно много. Поэтому я предлагаю ставку «обе команды забьют» и то, что «Борнмут» не проиграет», — сказал Казаков.



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