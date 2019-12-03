«Кристал Пэлас» — «Борнмут»: прогноз Ильи Казакова на игру АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Кристал Пэлас» — «Борнмут».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«В последних матчах команды одержали по одной победе. Удивительно, что «Кристал Пэлас» справился с крепким «Бернли», причём не пропустил. Многие задумались, не начало ли это какого-то короткого отрезка, который может привести к подъёму, но, честно говоря, в это не верится. На короткой дистанции у одного и другого клуба не должно хватить сил на что-то особо успешное.
Понятно, что «Кристал Пэлас» выглядит клубом, который более близок к победе в этом матче. «Борнмут» последние матчи проиграл, но успешно играет именно против «Кристал Пэласа», забивая ему достаточно много. Поэтому я предлагаю ставку «обе команды забьют» и то, что «Борнмут» не проиграет», — сказал Казаков.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 3 декабря 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 декабря 2019
-
21:30
-
20:30
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:17
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:31
-
12:00
-
11:30
-
11:00