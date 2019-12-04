Джошуа — Руис: где и когда бой, кто фаворит, какие ставки и коэффициенты

7 декабря в Саудовской Аравии пройдёт бой-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом. В их первом поединке в июне Руис сенсационно победил Джошуа, отправив его в нокаут.



Британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO).



Начало боя запланировано на 23:55 мск 7 декабря. По оценке букмекеров, фаворит поединка — Джошуа. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 63% вероятности. Поставить на повторный успех Руиса можно за 2.65 (34%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 30.0 (3%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.