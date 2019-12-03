«Бостон» — «Каролина»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Бостон» — «Каролина».



Ставка: победа «Бостона» в основное время за 2.05.



«Бостон» — лучшая команда лиги, наравне с «Вашингтоном» она набрала уже 43 очка. «Бостон» одержал семь побед подряд. В воротах будет играть Туукка Раск, который за последние две недели показал процент отраженных бросков 94,5. «Бостон» в полном порядке.



Когда мы говорим о противостоянии «Бостон» — «Каролина», то я вспоминаю финал Восточной конференции, который был не так давно в мае. «Бостон» вынес «Каролину» со счётом 4:0 без вариантов, хотя «Каролина» сотворила много сенсаций в том плей-офф. Однако «Бостон» сразу поставил её на место.



Что касается «Каролины», то в последних шести матчах она одержала три победы и потерпела три поражения. Команда очень нестабильная – может проиграть «Нэшвиллу», может обыграть «Тампу» буквально за два дня. Мне кажется, что «Каролина», при всей своей талантливой атаке, хочет более надёжно играть сзади. Последний идеальный матч для неё был с «Детройтом», когда она победила 2:0. «Детройт» полностью деградировал, но «Каролина» с ним играла очень осторожно сзади, а свои голы впереди забила. В воротах у «Каролины» будет Мразик, который далеко не Раск в последние две недели – у него процент отраженных бросков ниже 90.



На сайте ФОНБЕТ я выбрал два коэффициента, которые мне понравились больше всего. Во-первых, я беру 2.05 на победу «Бостона» в основное время. Во-вторых, беру коэффициент 1.70 на то, что тотал в этом матче будет больше 5,5. У «Бостона» очень сильное нападение. Есть Пастерняк, Маршан, Бержерон. Пастерняк вообще идёт на рекорд Гретцки, когда он забил 50 голов в первых 50 матчах. При этом «Каролина» тоже умеет забивать», — сказал Лысенков.



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