«Торонто» — «Майами»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 «Торонто» — «Майами».



Ставка: меньше 218 очков в матче за 1.61.



«Торонто» идёт вторым на Востоке, 15 побед в 19 играх. Команда тренера Ника Нерса потихонечку выходит из эпидемии травм. Вышел на паркет Серж Ибака, чем усилил ротацию в передней линии, на подходе основной разыгрывающий Кайл Лаури. Кто-нибудь из атакующих защитников — Стэнли Джонсон или Патрик Маккоу — может выйти уже в матче с «Майами». И даже в отсутствие таких важных для команды игроков «Торонто» продолжает показывать качественный баскетбол и побеждать.



В старте выходят: разыгрывающий Фред Ванвлит, атакующий защитник Норман Пауэлл, лёгкий форвард О Джи Ануноби, мощный форвард Паскаль Сиакам и центровой Марк Газоль. Сиакам — лидер по набранным очкам и подборам. Но в «Торонто» обычно в двузначных цифрах по результативности ещё три-четыре игрока. Отлично входят в игру со скамейки Рондэй Холлис-Джефферсон, Ибака, Теренс Дэвис. Только у Ванвлита нет равноценной замены, пока не играет Лаури.



«Майами» идёт на третьем месте на Востоке, 14 побед в 19 играх. В прошедшее воскресенье команда тренера Эрика Споэлстры одержала трудную победу над «Нетс» в Бруклине. В старте выходит молодая пара защитников — разыгрывающий Кендрик Нанн и снайпер Данкан Робинсон. Но если у них не пошло, то следуют быстрые замены на Горана Драгича на первом номере и Джастиса Уинслоу — на втором. Пожалуй, незаменим только лёгкий форвард Джимми Батлер. Он явный лидер и в атаке, и в защите.



Отлично смотрится в этом сезоне Бэм Адебайо, который может играть на позиции мощного форварда и центра. В старте обычно выходит и центровой Майерс Леонард, обладающий прекрасным дальним броском. Единственный травмированный игрок — универсальный защитник Дион Уэйтерс. Ротация «Майами» короче, чем у «Торонто». Но Споэлстра успевает дать ветеранам необходимый отдых в ходе матчей», — сказал Гомельский.



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