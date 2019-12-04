«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Авангард».



Ставка: ничья за 3.75.



«С тех пор как «Сибири» не стало в сибирско-дальневосточном дивизионе КХЛ, а Уфа оказалась восточнее Новосибирска, Континентальная лига, кажется, уже ничем удивить не может. Разве что финалом «Амур» — «Динамо» (Рига), но вряд ли кто-то из ныне здравствующих и даже едва родившихся до такого доживет.



Но до матча «Сибирь» — «Авангард» большинство доживёт точно. А там обеспечено много интересного. Во-первых, болельщиков ждёт, по сути, двухсерийная сага, потому что второй матч этих же соперников намечен на 19 декабря. Во-вторых, матчем в Новосибирске «Авангард» завершает выездную серию, а потом у него начнётся четырёхматчевая домашняя, но соперники там будут мама не горюй! То есть омичам-балашихинцам надо сейчас брать по максимуму, потому что сзади с топорами бегут «Барыс» и «Салават». Добросить топор до ястребиной спины они пока ещё не могут, но пару очков туда-сюда, и вот она, спина, рядом, как и все на Востоке.



В-третьих, «Авангард» возвращается с Дальнего Востока. Но ездил он туда не как западная команда, совмещая Хабаровск, Владивосток и Китай, а как восточная. То есть только Хабаровск и на обратном пути Новосибирск. То есть с «Сибирью» балашихинцев может и накрыть. И должно накрыть, потому что это будут третьи сутки командировки, то есть пик акклиматизации.



Именно поэтому фаворитом грядущего матча следует считать «Сибирь», которая неплохо так съездила в Финляндию и Череповец, привезя оттуда четыре очка. То есть проблемы, приведшие к восьми поражениям подряд, следует считать решёнными. Поэтому «Сибирь» и победит, но не сразу. А сразу будет ничья в основное время, а уже потом новосибирцы накреативят на второе очко», — сказал Лебедев.

«Сибирь» — «Авангард». Прогноз: Сятери остановит Бека и Войнова Омичи проведут четвёртую гостевую игру за семь суток.