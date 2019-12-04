«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».



Ставка: ТБ 3 за 2.35.



«Дело тут, естественно, не в набранных очках или занятых местах, хотя всё это, конечно, чрезвычайно важно. Тут главное в другом: в противостоянии Моуриньо и его бывших работодателей, которые год назад предпочли ему норвежца Сульшера, а его самого отправили в отставку, тем самым сильно ударив по самолюбию португальца. После ухода Моуриньо из «Юнайтед» дела у «красных дьяволов» так в гору и не пошли. Напомню, что с Моуриньо они выиграли трофеи, например, Кубка УЕФА или Лиги Европы до Моуриньо у них не было.



Сегодня эти команды стоят рядом в турнирной таблице, но за пределами топ-4. «Тоттенхэм» под руководством Жозе все свои три матча выиграл: два в АПЛ и один в Лиге чемпионов. Впрочем, соперники были далеко не из сильнейших: «Вест Хэм», греческий «Олимпиакос» и «Борнмут». Интересно, что во всех трёх играх, «Тоттенхэм», побеждая, пропускал по два мяча. С английскими командами он вел 3:0, абсолютно под копирку были сценарии игр, а затем пропускал два мяча в самом конце матча. Вот такая валидольная концовка! А с греками в самом начале пропустил, а затем они буквально закатали поле и выиграли 4:2.



4 декабря «шпор» ждет по-настоящему серьезное испытание на «Олд Траффорд». Здесь многое будет зависеть от психологического состояния игроков, их настроя. В той же мере это относится и к хозяевам. Мало того, что приедет Моуриньо, так ещё и в этом матче нужно кровь из носа реабилитироваться из-за конфуза в Казахстане. Предыдущий матч 14 тура с уважаемой «Астон Виллой» команда получила болезненное ранение. Ничья 2:2, и «Астон Вилла» показала себя весьма серьезным соперником. Тут нужна победа как раз над таким соперником, ка «Тоттенхэм» с самим Моуриньо во главе.



Принимаю во внимание то, как играют обе команды в обороне. Я предлагаю такую ставку: тотал больше 3 в этом матче с коэффициентом 2.35», — сказал Елагин.



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