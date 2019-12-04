«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Эвертон».
Ставка: победа «Ливерпуля» в обоих таймах за 3.10.
«Играй команды на «Гудисон Парке», я бы поставил на ничью вне зависимости от того, в каком состоянии команды находятся, и несмотря на то что «Эвертон» потихоньку скатывается в зону вылета и закрепляется здесь. Это эмоциональное дерби, и «Ливерпуль» на родном стадионе в этом матче соперника не отпустит.
На мой взгляд, здесь надо ставить на первый гол в исполнении «Ливерпуля» и на то, что он выиграет каждый из таймов и матч в целом. Я думаю, что будет верховая игра, вопреки тому, что дают английские букмекеры. Они считают, что в этом матче будет низ и «Эвертон» не забьёт.
Мне же кажется, что после первого быстрого гола «Ливерпуля», а я думаю, это более чем реально, «Эвертон» может рассыпаться. Если дело дойдёт до удаления, а карточек здесь должно быть много, то в итоге «Ливерпуль» просто додавит соперника, и сделает это уверенно», — сказал Казаков.
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