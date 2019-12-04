Поветкин — Хантер: где и когда бой, кто фаворит, какие ставки и коэффициенты
7 декабря в Саудовской Аравии пройдёт бой между Александром Поветкиным и Майклом Хантером. Этот поединок будет за звание обязательного претендента по версии WBA.
Начало боя запланировано на 22:00 мск 7 декабря. По оценке букмекеров, фаворит поединка — Хантер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 61% вероятности. Поставить на успех Поветкина можно за 2.35 (35%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 25.0 (4%).
На счету 40-летнего Поветкина 35 побед в 37 поединках. В активе 31-летнего Хантера 18 побед при одном поражении.
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