«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

Сегодня, 4 декабря, в матче 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своём поле примет земляков из «Эвертона». Встреча начнётся в 23:15 мск.
В четырёх последних очных противостояниях в английской Премьер-лиге у «Ливерпуля» лишь одна победа. Да, «ириски» сейчас не демонстрируют даже 50% своего потенциала, но статус дерби обладает особой магией. Когда встречаются соседи по городу, места в турнирной таблице и прошлые результаты уходят на второй план.
Поединок наверняка пройдёт в упорной борьбе. «Ливерпуль» лишь один из девяти последних матчей в Премьер-лиге выиграл с разницей более чем в один мяч. «Эвертон» сейчас в таком положении, что обязан биться на каждом участке поля. За коэффициент 1.89 в букмекерских конторах можно сделать ставку на общий тотал меньше 3.
Во-первых, физическая форма. Да, в Англии привыкли к насыщенному календарю, но «Ливерпуль» проведёт четвёртый матч за 12 дней. Многовато. В каждом предыдущем поединке Юрген Клопп выпускал всех сильнейших, а скользкий счёт не позволял футболистам расслабиться. «Эвертон» постарается сыграть максимально компактно, чтобы минимизировать шансы фаворита.
Хозяевам не поможет Алисон. Защитники «Ливерпуля» должны быть максимально сконцентрированными без основного вратаря. Уже в субботу красным выходить на очередной матч АПЛ. О чём это говорит? Если команда Юргена Клоппа выйдет вперёд, то не станет добивать соперника. Гораздо логичнее без риска постараться удержать нужный результат.
Надежды «Эвертона» связаны с изнурительным графиком противника. Гостям важно держать ворота сухими как можно дольше, а во втором тайме использовать преимущество в свежести. Конечно, в обеих командах хватает исполнителей, способных сделать гол из ничего, но с высокой вероятностью мы увидим закрытый футбол с борьбой в центре поля. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!
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