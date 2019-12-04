ЦСКА — «Динамо» (Москва): прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ 4 декабря

Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Динамо» (Москва).



Ставка: ТМ 4,5 шайбы за 1.65.



«Большое событие в КХЛ, московское дерби – ЦСКА против «Динамо». ЦСКА настроился на поражение от СКА. Я думаю, что вы это видели – хет-трик Барабанова. Всего две заброшенные шайбы от ЦСКА, при такой крутой атаке на домашнем льду – это поразило.



У «Динамо» пока тоже проблемы с созданием и реализацией моментов. Посмотрите, в двух последних встречах всего три заброшенные шайбы – победа по буллитам в Нижнем Новгороде и крупное поражение от «Ак Барса».



Совсем недавно ЦСКА и «Динамо» разыграли низ, честно говоря, я не вижу больших предпосылок для того, чтобы в матче между ними прямо сейчас был верх. Обе команды создают и реализуют моменты не так уж и круто, поэтому оборонительная игра в Москве обещает нам низ. Я бы сыграл низ».



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