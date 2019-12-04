СКА – «Ак Барс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.85.



«Я поставлю на «Ак Барс» в этом матче. Команда у них более стабильная, придерживается своей любимой, проверенной годами тактики. Их, конечно, легко разобрать, но там есть хорошие хоккеисты, и по игре видно, что оборона у коллектива очень добротная, дружина такая, знаете, моторная. Нет там ярких звёзд, но весьма здорово у них получается друг с другом взаимодействовать. Так что я поставлю именно на успех казанцев в одну шайбу в гостевом для них поединке.



Им просто всё равно, посмотрите, как они действуют — очень уверенно, надёжно, стабильно. Ребята выполняют установки тренерского штаба и на конкретный матч, и в целом. Всё там грамотно построено, проблем нет. Оборонительная тактика была ещё и при Билялетдинове, а сейчас всё решает Дмитрий Квартальнов, поэтому они сильно изменили свои атакующие действия.



СКА в целом выглядит лучше, но нет такой командной игры, взаимодействий, согласованности. Коллектив хороший, имена громкие, но проблема в том, что ребята в каком-то матче взрываются, а в каком-то — нет, вот и страдают в последнее время от этого. Будет вялотекущее противостояние, практически безголевое. Причём у Казани, скорее всего, получится не просто победа с разницей в одну шайбу, а что-то вроде 1:0. Забросят, закроются в обороне и не пустят питерцев к своим воротам. Главное для них — повести во встрече, и тогда точно смогут засушить. Сейчас вообще эпидемия какая-то в лиге, чёрт-те какие результаты показывают команды, очевидные фавориты проигрывают отстающим и наоборот», — сказал Кожевников.



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