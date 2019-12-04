«Челси» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Челси» с форой (-2) за 2.25.



«Здесь любопытны много деталей. Во-первых, «Астон Вилла» играет на выезде плохо, но это не касается последней игры 2:2 на «Олд Траффорд». Вообще, у «Виллы» 5 поражений в 7 гостевых матчах.



Во-вторых, «Челси» довольно результативно играет, забивая более двух голов в среднем за матч, но это не касается последней игры против «Вест Хэма». Помните, ноль голов, ноль забитых мячей и поражение.



Думаю, что здесь всё будет по-другому, потому что «Челси» нужна маленькая победоносная война. Лондонцы забивают больше двух мячей в большинстве матчей с «Астон Виллой». В матчах «Астон Виллы» два мяча влетает более чем в 70% матчей. Словом, я бы взял победу «Челси» с форой (-2). Мне кажется, что Френк Лэмпард сможет мотивировать свою команду на игру против «Астон Виллы» после тяжелейшей ситуации в матче с «Вест Хэмом». Победа «Челси» с форой (-2) смотрится, на мой взгляд, привлекательно».



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