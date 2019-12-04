«МЮ» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги
Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».
Ставка: обе забьют и больше 2,5 гола за 1.93.
«Конечно, главное событие этого матча — это возвращение Жозе Моуринью на «Олд Траффорд». И его возможность, редкая для тренера, — обыграть свой бывший клуб.
В этой паре нужно обратить внимание на катастрофическую игру обороны. Я не думаю, что игра может закончиться 0:0. В 9 матчах из 14 у «МЮ» в АПЛ проходила ставка «обе забьют», у «Тоттенхэма» — в 11 из 14. Поэтому в этом матче моя ставка — обе забьют и больше 2,5 гола».
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