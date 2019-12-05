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«Салават Юлаев» – «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

«Салават Юлаев» – «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» с учетом ОТ за 1.75.

«Обеим командам предстоит тяжёлый матч, но «Салават Юлаев» играет дома и за счёт этого будет иметь преимущество. Нас ждёт равная игра, в которой «Металлург» даст серьёзный бой хозяевам. Однако гостям будет сложно набрать очки, потому что Уфа — это классная команда, и она сможет добиться победы.

У «Салавата» не так давно была неудачная серия матчей, спад, но в прошлой игре на своей площадке был переигран «Трактор» (5:2). И в предстоящих матчах уфимцы могут продолжить стабильно набирать очки. На игре «Салавата» сказывается отсутствие в составе одного из лидеров по заброшенным шайбам Теэму Хартикайнена. Он хороший игрок, и его тяжело заменить. Даже могу сказать, что это невозможно.

В этом сезоне команды играли друг с другом два раза, и обе игры с сухим счётом выиграл «Металлург» (3:0 и 1:0). Поэтому у Салавата будет огромная мотивация победить. Но в этой игре, как и в прошедших, не будет большого количества шайб. Обе команды сыграют от обороны», — сказал Вуйтек.

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