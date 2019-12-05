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«Арсенал» — «Брайтон»: прогноз Рината Билялетдинова на матч АПЛ

«Арсенал» — «Брайтон»: прогноз Рината Билялетдинова на матч АПЛ
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Известный российский футболист и тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Арсенал» — «Брайтон».

Ставка: ничья за 4.10.

«Арсенал» по имени, конечно же, фаворит, но сумеет ли он доказать это фаворитство — большой вопрос. Хотя, зачастую смена тренеров приводит к всплеску. Он не бывает долгосрочным, обычно краткосрочным, когда команда встрепенулась. Затем начинает прогрессировать. Такое частенько случается. Бывают, правда, обратные случаи, но не в этот раз.

«Брайтон» на выезде может преподнести сюрприз. Вообще в Англии любая команда в гостях может удивить. Все зависит от функционального состояния. Если «Брайтон» предложит высокий темп, то даже эмоциональный подъем «Арсенала» может и не помочь. Знаете, я бы поставил на ничью», — сказал Билялетдинов.

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«Арсенал» пропускает в 10 подряд матчах, хотя Лено лидер АПЛ по количеству сейвов.
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