«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.30.



«Что одни, что другие хромают как минимум на одну ногу, а «Магнитка», похоже, даже на обе. «Салават» проиграл четыре игры подряд, в том числе и той же «Магнитке», но после этого покрошил в мелкую капусту «Трактор». «Магнитка» потерпела пять поражений кряду, потом отползла дома от «Салавата», но сгорела в Ярославле. Главная проблема магнитогорцев – результативность: если ты забиваешь в среднем за матч чуть больше одной шайбы, ловить в этом мире нечего, а у «Магнитки» нынче именно такая результативность. Уфимцы в последних матчах забивают даже больше двух шайб в среднем за игру. Результат, конечно, жуткий, но на фоне «Магнитки» выглядит космосом.



Статистика личных встреч ненавязчиво нам докладывает, что в регулярных сезонах «Магнитка» в целом знает, где у «Салавата» кнопка, и исправно этим пользуется. Но в данном случае, на мой взгляд, куда более важным становится факт личной мести. Проиграть в Магнитогорске не зазорно, но уступить 0:1 команде, которая почти не забивает, – это больно, обидно и досадно. Думается, что тренерский штаб «Салавата» не просто напомнит это своим игрокам, ещё и не один раз, а постарается в максимально доступной форме с применением непереводимой игры слов пронять свою команду до печёнки. И решить тем самым мотивационную задачу, которая в подобном поединке будет иметь решающее значение.



Поэтому не будем изобретать велосипед, а поставим на хозяина. На скромную победу с минимальным счётом и небольшим количеством заброшенных шайб», — сказал Лебедев.

«Салават Юлаев» — «Металлург». Прогноз: уфимцам не хватит свежести У подопечных Николая Цулыгина очень плотный и неприятный календарь.