ЦСКА — «Жальгирис»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Жальгирис».



Ставка: меньше 160 очков за 1.64.



«ЦСКА с 7 победами в 11 играх занимает 5-е место. Команда тренера Димитриса Итудиса сумела одержать красивую победу над «Барсой» в гостях в предыдущем туре, но тут же уступила в гостях УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ. Можно сказать, что команду лихорадит. Нет стабильности, нет четко прослеживаемых коллективных действий в атаке. ЦСКА набирает в среднем 83,9 очка за матч, подбирает 36,6 отскока, отдает 17,6 результативной передачи и пропускает в свое кольцо 75,1 очка. Ни один из этих показателей не является лучшим в Евролиге.



Стартовая пятерка армейцев выглядит обычно так: разыгрывающий Майк Джеймс, атакующий защитник Дэрран Хиллиард, легкий форвард Никита Курбанов, мощный форвард Андрей Воронцевич и центровой Кайл Хайнс. Хорошо выглядит вторая пара защитников: Дэниэл Хэккетт и Янис Стрелниекс. А есть еще и «бульдог» в защите Рон Бэйкер. После травмы Уилла Клайберна заменой Курбанову является Семен Антонов, но минут на площадке он получает мало. Вместо Воронцевича выходит Йоханнес Фойгтманн, что усиливает игру в атаке. По-прежнему невелика роль Косты Куфоса и Джоэла Боломбоя. Оба слишком часто ошибаются.



«Жальгирис» тренера Шарунаса Ясикявичюса получил по ходу сезона серьезное усиление в лице американца Кей Си Риверса. Но использовал его тренер в единственном пока матче на позиции легкого форварда. Каунасцы начинают матчи так: разыгрывающий Томас Уокап, атакующий защитник Марюс Григонис, легкий форвард Эдгарас Улановас, мощный форвард Найджел Хейес или Зак Ледей и центровой Джок Лэндейл.



Стабильные замены: Лукас Лекавичюс на 1-м номере, Артурас Милакнис на 2-м, Риверс на 3-м и Паулюс Янкунас на 4-м. «Жальгирис» очень агрессивно защищается, но и фолит чаще других команд. Не так опасно выглядят в текущем сезоне по сравнению с прошлым Григонис и Улановас», — сказал Гомельский.



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