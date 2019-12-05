Индивидуальная гонка в Эстерсунде: прогноз Ольги Зайцевой на биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на женскую индивидуальную гонку, которая пройдет в Эстерсунде в рамках 1-го этапа Кубка мира сезона-2019/20.



Ставка: Франциска Пройс попадет в топ-3 за 7.00.



«Индивидуальная гонка — самая длинная из всех дисциплин, где за промахи на четырёх рубежах дают штрафы в виде дополнительных минут. Гонка обещает быть тяжёлой, так как по прогнозу погоды будет снег во время старта. Предполагаю, что трасса будет рыхлой, как и на мужской гонке.



Будет очень тяжело. Нужно будет делать акцент на стрельбе, но ветер может мешать. Будет очень мало спортсменок, которые смогут отстрелять на ноль. Это стоит учитывать в ставках.



В первую очередь стоит обратить внимание на Франциску Пройс, которая в спринте была не столь быстра, но в этой гонке вполне может «выстрелить». Предлагаю поставить на то, что она войдёт в тройку. В этой гонке быстро бегать не нужно, а надо точно стрелять, поэтому у неё есть шансы.



Также обратила бы внимание на француженку Селию Эмонье. Почему на неё? По трассе лучше бежится маленьким спортсменкам, поэтому ей будет легче. Предполагаю, что она может оказаться в тройке сильнейших.



Также не стоит забывать о наших спортсменках, о Тамаре Ворониной и Ларисе Куклиной, ну и, конечно же, надо помнить о лидерах», — сказала Зайцева.



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