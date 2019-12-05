Дания — Россия: когда матч на Евро-2020

С 12 июня по 12 июля 2020 года пройдёт чемпионат Европы по футболу. Сборная России попала в группу F, где также выступят команды Бельгии, Дании и Финляндии.



Свой третий матч на турнире команда Станислава Черчесова проведёт 22 июня в Копенгагене. Соперником сборной России станет команда Дании.



Обе команды заняли второе место в своей отборочной группе на Евро-2020. Россияне пропустили вперёд сборную Бельгии, датчане оказались позади команды Швейцарии. При этом скандинавы опередили в борьбе за путёвку на чемпионат Европы сборные Ирландии, Грузии и Гибралтара.



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