Дания — Россия: когда матч на Евро-2020
С 12 июня по 12 июля 2020 года пройдёт чемпионат Европы по футболу. Сборная России попала в группу F, где также выступят команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Свой третий матч на турнире команда Станислава Черчесова проведёт 22 июня в Копенгагене. Соперником сборной России станет команда Дании.
Обе команды заняли второе место в своей отборочной группе на Евро-2020. Россияне пропустили вперёд сборную Бельгии, датчане оказались позади команды Швейцарии. При этом скандинавы опередили в борьбе за путёвку на чемпионат Европы сборные Ирландии, Грузии и Гибралтара.
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