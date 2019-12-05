Эксперты: Дзюба стал главным фаворитом гонки бомбардиров РПЛ в сезоне-2019/20

Букмекеры продолжают принимать ставки на лучшего бомбардира Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20. Перед стартом первенства главными фаворитами специалисты называли Сердара Азмуна из «Зенита» (коэффициент 2.50) и Фёдора Чалова из ЦСКА (3.00). Третьим в списке шёл Артём Дзюба, также представляющий сине-бело-голубых (5.00).

По итогам 10 туров аналитики внесли изменения в линию. На Эльдора Шомуродова из «Ростова», который к тому моменту провёл восемь мячей, можно было поставить за 3.00, а на Александра Соболева из «Крыльев Советов», отстающего на один гол, давали коэффициент 4.00. Потенциальная победа Артёма Дзюбы из «Зенита» делала выигрышной ставку за 5.00. На счету форварда сине-бело-голубых значилось пять точных выстрелов.

Перед 19-м туром РПЛ в гонке бомбардиров троевластие. У Дзюбы, Шомуродова и Соболева по 10 забитых мячей. Эксперты считают явным фаворитом форварда «Зенита». Сейчас поставить на победу Артёма в споре снайперов можно за 1.90, что соответствует 47% вероятности. Успех Шомуродова доступен за 3.00 (30%), а триумф Соболева оценён коэффициентом 4.00 (23%).

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