Эксперты: Кононов и Бердыев — в топ-5 кандидатов на пост главного тренера «Сочи»

20 ноября 2019 года «Сочи» на своём официальном сайте объявил об отставке Александра Точилина с поста главного тренера команды.

Точилин работал в «Сочи» с 2018 года. В минувшей кампании «барсы» под его руководством финишировали на втором месте в Футбольной национальной лиге. В оставшихся матчах осенне-зимней части РПЛ командой руководит Роман Березовский.

Эксперты принимают ставки на следующего постоянного главного тренера ФК «Сочи». В списке потенциальных соискателей значатся пять фамилий. Фаворитом букмекеры считают Курбана Бердыева, последним местом работы которого был казанский «Рубин». Поставить на то, что Бердыев возглавит «барсов», можно с коэффициентом 2.50, что составляет 34% вероятности.

В случае назначения на пост главного тренера ФК «Сочи» Владимира Федотова, работающего в «Оренбурге», сыграет ставка за 3.42 (25%). Ниже букмекеры оценивают шансы Дмитрия Хохлова, недавно уволенного из «Динамо» (5.50, 16%), и Романа Березовского (6.00, 14%).

Пятёрку претендентов, согласно котировкам аналитиков, замыкает Олег Кононов, отправленный в отставку с поста главного тренера «Спартака» 29 сентября. На экс-тренера красно-белых букмекеры установили коэффициент 8.00 (11%).

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