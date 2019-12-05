«Бостон» — «Чикаго»: прогноз Владимира Дехтярева на матч НХЛ 6 декабря

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на матч «Бостон» — «Чикаго» в рамках регулярного сезона НХЛ.



Ставка: «Бостон» не проиграет и забросит больше 2,5 шайбы за 1.52.



«Чикаго» валится, у «Чикаго» огромное количество проблем, команда сейчас явно находится в кризисе. Возьму достаточно интересную ставку на то, что «Бостон» не проиграет и забросит больше 2,5 шайбы. Я думаю, что эта ставка должна сыграть.



Почему? Да все просто – «Бостон» сейчас по всем показателям команда без слабых мест. «Бостон» — команда, которая сейчас показывает очень хороший и содержательный хоккей. «Бостон» — один из главных претендентов на Кубок Стэнли. Об этом можно говорить довольно смело. Казалось, что после финала, который был летом, команда сбавит обороты, но нет – «Бостон» сейчас показывает очень хороший и качественный хоккей. Несмотря на то что есть несколько травмированных, «Бостон» все равно продолжает находиться в лидерах. Дэвид Пастрняк, Давид Крэйчи, Бред Маршан показывают очень классный хоккей.



У «Чикаго» огромное количество проблем – вратарская проблема, проблемы в линии обороны. Да, нет проблем в атаке, но одной атакой ничего решить сейчас нельзя», — сказал Дехтярев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.