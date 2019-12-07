«Леванте» — «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на дерби в чемпионате Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Леванте» — «Валенсия».
Ставка: ничья за 3.70.
«В валенсийском дерби фаворит всегда «Валенсия». Но в этот раз есть один важный фактор, который должен сыграть свою роль.
«Валенсии» на следующей неделе играть решающий матч в Лиге чемпионов. В случае гостевой победы над «Аяксом» команда выходит в плей-офф, и любой другой результат, скорее всего, будет означать вылет в Лигу Европы. Так что для «Валенсии» сейчас эта игра с «Аяксом» имеет важнейшее значение. Выход в плей-офф Лиги чемпионов — это повышение статуса клуба и большие деньги, так необходимые для развития.
Матч с «Леванте», пусть это и дерби, в такой ситуации уходит на второй план. Для тренера Альберта Селадеса важнее подготовить команду к «Аяксу». «Леванте» же, наоборот, предельно мотивирован. В прошлом туре он неожиданно легко проиграл «Хетафе» — 0:4, и теперь обязательно нужен результат в матче с принципиальным соперником.
Конечно, «Леванте» уступает в классе, но зато будет превосходить в желании. Думаю, высокая концентрация при своих болельщиках сыграет свою роль. Поэтому предлагаю поставить на ничью».
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