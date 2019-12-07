«Боруссия Д» — «Фортуна»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Фортуна».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2,5 мяча за 1.85.
«Выиграв в Берлину у “Герты”, футболисты “Боруссии” сохранили работу своему главному тренеру. Ходят слухи, что очередное поражение может привести к отставке Люсьена Фавра. Футболисты показывают и говорят, что они доверяют своему тренеру. Руководство заявляет, что команда решит свои задачи при Люсьене Фавре. Скорее всего, это извне доносятся голоса, что Дортмунду нужен новый тренер. Мол, в прошлом сезоне Фавр сделал свою работу «на отлично», но клубу нужно выйти на новый уровень.
Но Фавр пока остаётся. И при нём “Боруссия” победила “Герту”, оставшись в меньшинстве. Понятно, что и “Фортуну” нужно обыгрывать. Дортмунд должен идти атаковать, должен идти вперед. Однако “Фортуна” — очень сложный соперник. Команда из Дюссельдорфа и в прошлом сезоне постоянно создавала проблемы вышестоящим клубам. В этом году был матч с Шальке (3:3). “Фортуна” бьётся в каждом матче и очень неплохо выглядит в последнее время. Во многом они рассчитывают на быстрые контратаки, но у них появился Роувен Хеннингс, который проводит свой лучший сезон в карьере, хоть ему уже и за 30. Говорят даже о том, что и Йоахиму Лёву нужно обратить на него внимание.
Мне кажется, что с такой “Фортуной” никому не бывает просто. Вот и “Боруссии” тоже не будет просто. Тем более что у “Боруссии” никуда не делись проблемы с обороной. С “Гертой” и “Барселоной” Фавр использовал схему с тремя защитниками. Дома с “Фортуной” нужно будет чаще атаковать. Плюс не будет Хуммельса, что тоже добавляет головной боли тренерскому штабу. Матч должен получиться довольно интересным, ведь “Фортуна” очень опасна на стандартах и в контратаках. Я не считаю, что “Боруссия” является слишком уж очевидным фаворитом. Сюрпризы в этом матче возможны.
Я бы предложил поставить на “обе забьют” + тотал больше 2,5 голов».
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