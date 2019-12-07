«Барселона» — «Мальорка»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Известный комментатор дал прогноз на матч 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Барселона» — «Мальорка».



Ставка: тотал голов больше 3,5 за 1.95.



«Барса» после 14 туров делит первую строчку с мадридским «Реалом», имея в активе 31 очко. А вот «Мальорка» с 14 баллами находится на 17-й строчке, балансируя рядом с зоной вылета.



Честно говоря, не очень завидую «Мальорке» в этой ситуации. Скоро «эль класико», а значит, каждая из команд должна продемонстрировать собственную силу. Плюс шестой «Золотой мяч» получил Лео Месси в начале недели, у него будет особый настрой на эту встречу. Плюс ко всему дома «Барселона» традиционно забивает много.



Я склоняюсь к варианту, что «Барселона» здесь забьёт снова немало, но предлагаю сыграть просто верх. Больше 2,5 или больше 3 —это слабовато. А вот тотал голов больше 3,5 с коэффициентом 1.95 — отличный вариант. Мне кажется, что в домашней игре против «Мальорки» «Барселона» в состоянии забить много».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.